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Haberler Süper Lig

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 16:55 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 17:00
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SAMSUNSPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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