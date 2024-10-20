SAMSUNSPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsunspor - Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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