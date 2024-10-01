  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı. Haftanın birçok maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı. İşte açıklanan VAR kararları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 20:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

İşte haftanın en çok tartışılan pozisyonlarındaki VAR kayıtları

Galatasaray - Kasımpaşa maçı Kasımpaşa'nın 50. dakikada iptal edilen penaltı kararı

VAR hakemi Ali Şansalan: "Potansiyel penaltı iptali için sana inceleme öneriyorum."

Hakem Oğuzhan Çakır: "İçeride, dışarıda ile alakası yok değil mi?"

Ali Şansalan: "Hayır, ben eline geldiğini görmüyorum."

Oğuzhan Çakır: "Geldim abi"

Ali Şansalan: "Oynatıyorum sana. Bir tane daha açı vereceğim"

Oğuzhan Çakır: "Bir açı daha bakayım."

Ali Şansalan: "Benim gördüğüm oyuncunun sol tarafına geliyor."

Oğuzhan Çakır: "Benim gördüğüm de şu anda o. Eline hiç değdiğini görmedim. Göğsünden gidiyor görüyorum. Penaltıyı iptal ediyorum."

Galatasaray - Kasımpaşa maçında Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı

VAR hakemi Ali Şansalan: "Penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Açıklığın temas noktasında durdur. Oğuzhan ilk önce sana elin açıklığını gösteriyorum. Şimdi ele temasını göstereceğim başka bir açıdan."

Oğuzhan Çakır: "Başka bir açı verir misin?"

Ali Şansalan: "Burada da ele temasını gösteriyorum. Şimdi tekrardan az önceki pozisyondan elin açıklığını gösteriyorum."

Oğuzhan Çakır: "Evet, farklı bir açıdan gösterebilir misin? Başka bir açı var mı? Yavaşça oynayabilir misin?"

Ali Şansalan: "Ofsayt kamerasından göster. Tam açıklıkta durdur."

Oğuzhan Çakır: "Penaltı veriyorum."

Ali Şansalan: "Karar senin Oğuzhan"

Trabzonspor - Konyaspor maçında Trabzonspor'un kazandığı penaltı

VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu: "Sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."

Halil Umut Meler: "Evet elin konumu doğal konumda değil, teması gördüm. Kafa vuruşundan sonra geliyor. Uzun mesafe evet. Hücumdan geliyor değil mi, kendi bilerek oynadığı top değil, doğal konumunda değil. Penaltı kararıyla oyuna başlıyorum"

Kayserispor - Beşiktaş maçında Kayserispor'un iptal edilen penaltısı

VAR hakemi Emre Kargın: "Atilla hocam sana potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Evet 14 numaranın kontağına bakalım, ayağını kaldırıyor, başka bir açı daha verir misin? Evet kendi takım arkadaşına geliyor 14 numaranın ayağı. Bir açı daha verir misin bana kale arkasından. Evet gördüm, 9 numaraya herhangi bir kontağı yok. Ben bu ayağın 9 numaraya geldiğini düşündüm, gelmiyor. Penaltıyı iptal ediyorum, kendi takım arkadaşına vuruyor. Hakem atışıyla oyunu başlatıyorum"

Buruk biletini kesmişti! Jelert'in yerine geliyor
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
DİĞER
Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen 5 yıldız var
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! İran'dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!
Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!
Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi ve Haaland...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VAR kayıtları açıklandı! VAR kayıtları açıklandı! 20:40
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi! Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi! 19:39
Kupa Arkas Spor'un! Kupa Arkas Spor'un! 19:37
Buruk'tan farklı idman! Okan Buruk... Buruk'tan farklı idman! Okan Buruk... 19:33
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! G.Saray'dan Osimhen açıklaması! 18:39
Sakaryaspor'da ayrılık! Resmi açıklama... Sakaryaspor'da ayrılık! Resmi açıklama... 18:17
Daha Eski
Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu! Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu! 18:15
Benfica'da Kerem sürprizi! Benfica'da Kerem sürprizi! 18:00
Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi ve Haaland... Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi ve Haaland... 17:16
Dev maçta sahaya yabancı madde atmıştı! Cezası belli oldu Dev maçta sahaya yabancı madde atmıştı! Cezası belli oldu 16:42
Transferde beklenen olmadı! F.Bahçe ve Cenk Tosun... Transferde beklenen olmadı! F.Bahçe ve Cenk Tosun... 15:39
Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında... Osimhen'den vazgeçmiyorlar! Ocak ayında... 15:27