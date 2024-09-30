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Haberler Süper Lig

Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı oynanacak? | Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçı

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler araştırmalara başladı. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı oynanacak? Detayları sizler için derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 10:20
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Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı oynanacak? | Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçı

Kayserispor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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