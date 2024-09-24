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Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 9 Süper Lig takımı, PFDK'ya sevk edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 22:07
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Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 9 Süper Lig ekibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 24.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu.

KURULA YAPILAN SEVKLER ŞU ŞEKİLDE:

"1- SİPAY BODRUM FK Kulübü'nün 20.09.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR - SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 21.09.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5-SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.09.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 22.09.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSIP BREKALO 'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.09.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.09.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi MUHARREM KAAN ŞAKUL 'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 23.09.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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