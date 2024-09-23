Göztepe - Kayserispor CANLI İZLE (Göztepe - Kayserispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Ogün, Malcom, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Romulo.

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Nazon.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kayserispor maçı 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.