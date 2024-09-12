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Haberler Süper Lig

TFF'den yabancı kuralı açıklaması!

Son dakika spor haberleri: TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı uzun süredir gündemde olan yabancı kuralı hakkında son noktayı koydu. İşte Kazancı'nın dikkat çeken sözleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 19:03 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 19:03
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TFF'den yabancı kuralı açıklaması!

Süper Lig'de yabancı kuralının geleceği merak ediliyor. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı katıldığı NTV Spor'un Gündem Spor programında merak edilenleri yanıtladı.

Ceyhun Kazancı açıklamasında; "Sürekli bir değişen kural istemiyoruz. Detayları çalışmalar yapıp bunu her yönünden inceleyip öyle bir karar almak ve bunun uzun süreli olması kanaatindeyiz. Her sene değişen kural kulüplerimizi de zorluyor. Bu sene de adet sayısınde değişiklik olmadı. Sadece sahada oynayan Türk futbolcu sayısı değişti. Bu sene de 14'ten 12'ye inmesiyle bazı kulüplerimizin zorluk yaşaması, haklı fesih söz konusu olmasın diye kadroda tutabilmeleri için 14'te sabit tutuldu." dedi.

"GELECEK SEZONDAN İTİBAREN BİR KARAR ALACAĞIZ"

Milli Takımlar Sorumlusu açıklamasının devamında; "Şimdi yabancı sınırı, sayısıyla alakalı tek taraflı bakmak çok yeterli değil. Önce Türk oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Alt akademilerden yetişen, alt liglerde oynayan oyuncuların oynama sürelerini ve kalitelerini yukarıya çekmemiz lazım. Biz, 'sahada 3 olsun ama olmak zorunda olduğu için 3 tane olsun' istemiyoruz. Bu 1 günlük bir şey değil. Altyapı projesiyle alttaki havuzun genişlemesiyle söz konusu olabilecek bir şey. Sınırsız yabancı olsa bile milli takımı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçiş sürecinde de şu anda 14 sayısının yeterli olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezondan itibaren bir karar alacağız mutlaka ve bu karar da uzun soluklu olacak. Tek senelik bir karar alma derdimiz yok." sözlerini sarfetti.

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