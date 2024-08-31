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Konyaspor - Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Tümosan Konyaspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor. Konyaspor - Kayserispor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 19:06
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Konyaspor - Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. 3 puanı bulunan Konyaspor evinde galip gelerek yükselişe geçmek istiyor. Kayserispor ise ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor.

Konyaspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - KAYSERİSPOR 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Oğulcan, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut Nayir

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal Kayra, Cardoso, Bourabia, Boa Morte, Mane, Nazon

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kayserispor maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te başladı. beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.

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