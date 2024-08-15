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Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta 16 Ağustos'ta oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Öte yandan 2. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 10:07 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 10:12
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Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

16 Ağustos Cumartesi:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

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