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TFF ve Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e başsağlığı mesajı

TFF ve Fenerbahçe Spor Kulübü, Volkan Demirel'in vefat eden babası Ali Naci Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 21:08
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TFF ve Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel'in vefat eden babası Ali Naci Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızın eski kalecisi, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol elçimiz, teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü de efsane kalecisinin babası için paylaştığı mesajında, "Uzun yıllar Fenerbahçemizin kalesini başarıyla koruyan efsane kaptanlarımızdan ve eski yardımcı antrenörlerimizden Volkan Demirel'in değerli babası Ali Naci Demirel'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet; Volkan Demirel başta olmak üzere Demirel ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, sosyal medyasından, babası Ali Naci Demirel'in yarın Acarkent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Görele Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini paylaştı.

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