Haberler Süper Lig Süper Lig'de 2024/25 sezonunun harcama limitleri açıklandı

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun harcama limitleri açıklandı

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-25 sezonu harcama limitlerini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 14:47 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 15:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de 2024/25 sezonunun harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 TL olarak belirlendi. Kurul tarafından Fenerbahçe'ye 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL, Trabzonspor'a 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL, Beşiktaş'a 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL'lik harcama limiti verildi.

Konuya ilişkin TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır. Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere, kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir" denildi.

Türk Telekom
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha!
DİĞER
Son dakika haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a...
Almanya'da 'teröristan' buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed'den "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı | ABD ve YPG'den ortak tatbikat
Batshuayi imzaya kaldı! İşte sözleşme detayları
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha!
Başakşehir'in rakibi belli oldu!
A101 ALDIN ALDIN 20 HAZİRAN | A101 indirimli ürünler kataloğu
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 HAZİRAN rakamları
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'in rakibi belli oldu! Başakşehir'in rakibi belli oldu! 15:36
G.Saray transferi açıkladı G.Saray transferi açıkladı 15:00
Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı 14:46
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam 14:31
Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu 14:29
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? 14:29
Daha Eski
Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? 14:18
Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! 13:56
F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... 13:41
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 13:37
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu 12:19
Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... 12:07