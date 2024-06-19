Süper Lig'de 2024/25 sezonunun harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 TL olarak belirlendi. Kurul tarafından Fenerbahçe'ye 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL, Trabzonspor'a 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL, Beşiktaş'a 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL'lik harcama limiti verildi.

Konuya ilişkin TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır. Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere, kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir" denildi.