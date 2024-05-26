Yukatel Adana Demirspor 2-6 Rams Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 8 gollü maçta kazanan Başakşehir!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. 8 gol çıkan mücadele, İstanbul temsilcisinin 6-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Krzysztof Piatek (3), Berkay Özcan, Davidson ve Figueiredo kaydetti. Ev sahibi ekibinin golleri ise Tayfun Aydoğan ve Stiven Mendoza'dan geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 3. maçını kaybeden Adana Demirspor 44 puanla sezonu bitirdi. Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada tamamladı.