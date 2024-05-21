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Correira için süper kapışma
SKY Sport'ta yer alan habere göre; Başakşehir ve Konyaspor'un yanı sıra, Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'un, Portekiz Ligi'nde Chaves forması giyen Joao Correia ile ilgilendiği öne sürüldü. Kontratı 2025'te bitecek Yeşil Burun Adalı 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 4 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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