İstanbulspor 1-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında İstanbulspor sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.

Mücadele EMS Yapı Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kırmızı beyazlıların gollerini 17. dakikada Charilaos Charisis, 43. dakikada Azizbek Turgunboev ve 54. dakikada Fode Koita kaydetti.

İstanbulspor'un tek golünü ise 81. dakikada Vefa Temel attı.

EMS Yapı Sivasspor bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti.

Daha önce küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor ise 16 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Ayrıca mücadelede İstanbulspor forması giyen Demeaco Duhaney 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında EMS Yapı Sivasspor sahasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

İstanbulspor ise Fenerbahçe'nin konuğu olacak.