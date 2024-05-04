Komuoyunu yanlış yönlendiriyorlar

Türkiye Futbol Federasyonu 1, 2, ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF'nin seçim süreciyle ilgili futbol kamuoyunu yanlış yönlendirerek toplumda huzursuzluk yaratmak maksadıyla algı çalışması yapanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. VOLKAN Can yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 2. ve 3. lig kulüplerine seçimin erkene alınması için imza atmamaları doğrultusunda para verildiği ve baskı yapıldığı iddialarına cevap verdi.

KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERİ KİMSE SORGULAYAMAZ

Türkiye Futbol Federasyonu 1., 2., 3. liglerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde 2 yıldır kulüplerimizle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Can, "Sorunlarının çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi liderliğinde Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla iki yıldır yoğun bir mesai veriyoruz. BU kapsamda kulüplerimizle yaptığımız görüşmeleri sorgulamak kimsenin haddi değildir" değerlendirmesinde bulundu.

BU SORULARA CEVAP VERİN

Başkan Mehmet Büyükekşi tarafından 18 Temmuz 2024'te yapılacağı ilan edilen seçimli mali kongre tarihinin öne çekilmesi için imza toplanmaya çalışıldığını hatırlatan Can, iddiaları dile getirenlere şu soruları yöneltti:

HANGİ YETKİ VE UNVANLA ARIYORLAR

"Yeter, geçer sayıda imza toplayamadıkları için görevimizi yapmakla eleştirildiğimiz, taciz edildiğimiz, hakaretlere maruz kaldığımız bir ortamda 1, 2 ve 3. Lig kulüplerimizi arayan kişiler hangi yetki ve unvanla bu görüşmelerini yapmaktadırlar?"

SPONSORLARI VE RAKİP BAŞKANLARI TACİZ EDİYORLAR "Yine aynı kişiler hangi yetki ve unvanla kulüplerimizin sponsorlarını taciz etmektedirler? Süper Lig'den 1. Lig'e düşen bir kulübün başkanı önümüzdeki sezon rakibi olacak kulüplerin başkanlarını hangi yetkiyle taciz etmektedir?"

İDDİALARI HANGİ CÜRETLE YAPIYORLAR

"Gerekli şartları ve evrakları tamamlayarak TFF'ye başvuran tüm profesyonel kulüplerimizin tesislerinin altyapılarına yönelik yapacakları yatırımlarda TFF'den destek alma hakkı bulunduğu bir ortamda 'imza vermeyen kulüplere para veriliyor' iddiasını hangi cüretle yapmaktadırlar?"

TFF GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Tesis altyapı yardımlarının 2009 yılından bu yana TFF tarafından yapıldığını vurgulayan Volkan Can, "Bu açıklamayı yapan kulüp başkanı TFF'den kendi kulübü için aldığı yardımı neden açıklayamamıştır? 2020-2021 ve 2021-2022 sezonu için hakkı olan ve kulübüne yapılan tesis yardımlarından neden hiç bahsetmemiştir. BU yardımlar dönemin federasyonu tarafından rüşvet olarak değil hak ediş olarak ödenmiştir. Bugün de öyle yapılmaktadır. Türk Futbol kamuoyunu yanlış yönlendirerek, toplumda huzursuzluk yaratmak maksadıyla algı çalışmaları yapanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu görevinin başındadır. A Milli Futbol Takımımıza Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim. 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli genel kurulun çok adaylı, demokratik bir seçim olmasını ve Türk Futboluna hayırlı uğurlu olmasını dilerim" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

GERÇEK DIŞI BEYANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün yine toplanan imzalar konusunda açıklamalarda bulunmuş ve gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesi vurgulanmıştı. Daha önce de seçimin 18 Temmuz'da yapılacağını gerekçeleriyle açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan önceki günkü duyuruda, "TFF'ye olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadı ile verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.