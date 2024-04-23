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Ümraniye tek attı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Ümraniyespor oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 67. dakikada Emrecan Bulut attı. Bu sonuçla Ümraniyespor, puanını 37'ye yükseltti. Kocaelispor ise 52 puanda kaldı. Ümraniye 3 maç sonra kazanırken, Körfez ekibi 3 hafta sonra kaybetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 06:50
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Ümraniye tek attı
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Ümraniyespor oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 67. dakikada Emrecan Bulut attı. Bu sonuçla Ümraniyespor, puanını 37'ye yükseltti. Kocaelispor ise 52 puanda kaldı. Ümraniye 3 maç sonra kazanırken, Körfez ekibi 3 hafta sonra kaybetti.
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