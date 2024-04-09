Haberler Süper Lig PFDK'dan 6 kulübe ceza!

PFDK'dan 6 kulübe ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası aralarında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da bulunduğu 6 kulübe tribün ve para cezası verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 18:25
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PFDK'dan 6 kulübe ceza!

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig müsabakalarında yaşananlar nedeniyle Beşiktaş'a 620 bin lira, Trabzonspor'a 492 bin lira, Tümosan Konyaspor'a 293 bin lira, Fenerbahçe'ye 160 bin lira ve Bitexen Antalyaspor'a 112 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Trabzonspor'a, 03 Nisan'da Tümosan Konyaspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380 bin lira para cezası verildi. Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira ile cezalandırıldı.

Beşiktaş'a, 04 Nisan'da Rams Başakşehir müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620 bin lira para cezası verildi.

Fenerbahçe, 03 Nisan'da Yukatel Adana Demirspor müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 160 bin lira para cezası aldı.

Bitexen Antalyaspor'a, 2 Nisan'da oynanan MKE Ankaragücü müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan, Adanaspor sporcusu Check Oumar Diakite'ye 2 maç men, Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'a, 15 gün hak mahrumiyeti, Kocaelispor'a 1 maç sahasında seyircisiz oynama ve 152 bin lira, Göztepe'ye 177 bin lira, Altay'a 56 bin lira para cezası verildi.

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