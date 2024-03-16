MKE Ankaragücü 2-1 Rams Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ankaragücü galibiyet hasretine son verdi!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-1 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Tolga Ciğerci ve 67'de Ali Sowe kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 80. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

Bu sonucun ardından 7 maç sonra kazanan Ankaragücü 33 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir 42 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak. Ankaragücü ise deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada soldan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada Morutan'ın ceza yayının sağ çaprazında çektiği şutta kaleci Muhammed Şengezer üzerine gelen topu yumrukladı. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

37. dakikada Bassogog'un ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

45+1. dakikada Piatek'in pasında ceza yayının önünde topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Opoku'nun Sowe'u ceza sahasında düşürmesiyle hakem penaltı kararı verdi.

57. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı penaltı vuruşunda, top sol direk dibinden ağlara gitti: 1-0

66. dakikada Lucas Lima'nın ceza sahasına ortasında Aleksic'in gelişine şutunda, kaleci Bahadır meşin yuvarlağı soluna uzanarak tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma taca gönderdi.

67. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Bahadır Han Güngördü'nün uzun pasında rakip yarı alanda topla buluşarak çalımlarla ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

76. dakikada sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Cephas'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda, kaleci Muhammed topu ayaklarıyla kurtardı.

80. dakikada RAMS Başakşehir farkı 1'e indirdi. Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahasının solunda topla buluşan Pelkas'ın yaptığı ortada, meşin yuvarlak Figueiredo'nun ayağına çarparak ağlara gitti: 2-1

90+4. dakikada Pelkas'ın ortasında ceza sahasının hemen önünde Emirhan İlkhan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

MKE Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.