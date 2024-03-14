Haberler Süper Lig Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğu en önemli adaylarından olan ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, 3 kulübün AEK forması giyen yıldız futbolcuyu istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 11:55
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun sonuna yaklaşılırken transfer iddiaları da artmaya başladı. Özellikle gelecek sezon zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapacağı takviyeler merak ediliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk 29 hafta sonunda 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar topladığı 78 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin 29 hafta sonunda 24 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 76 puanla 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

Zirve yarışından uzak kalan Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ise 29 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, topladığı 46 puanla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

2024/2025 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen ezeli rakipler, transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

Yaz transfer dönemi için oyuncu arayışlarına başlayan üç takım için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

ÜÇ BÜYÜKLERDEN SZYMANSKI'YE KANCA

Yunan basınından Sportime, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın AEK forması giyen Polonyalı ön libero Damian Szymanski ile ilgilendiğini yazdı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

Damian Szymanski bu sezon AEK formasıyla 29 maça çıktı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

Polonyalı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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