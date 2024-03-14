Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor

Zirve yarışından uzak kalan Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ise 29 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, topladığı 46 puanla 4. sırada bulunuyor.

Yaz transfer dönemi için oyuncu arayışlarına başlayan üç takım için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.