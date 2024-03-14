Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yeni Szymanski geliyor
Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğu en önemli adaylarından olan ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, 3 kulübün AEK forması giyen yıldız futbolcuyu istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar...
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Zirve yarışından uzak kalan Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ise 29 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, topladığı 46 puanla 4. sırada bulunuyor.
2024/2025 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen ezeli rakipler, transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.
Yaz transfer dönemi için oyuncu arayışlarına başlayan üç takım için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
ÜÇ BÜYÜKLERDEN SZYMANSKI'YE KANCA
Yunan basınından Sportime, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın AEK forması giyen Polonyalı ön libero Damian Szymanski ile ilgilendiğini yazdı.
Damian Szymanski bu sezon AEK formasıyla 29 maça çıktı.
Polonyalı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
28 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Szymanski'nin güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.
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