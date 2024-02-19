Haberler Süper Lig Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu teklifleri değerlendirmek üzere toplandı

Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu teklifleri değerlendirmek üzere toplandı

Komisyon, yayın ihalesine teklif veren Saran Medya temsilcilerini toplantıya davet ederek ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 20:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu teklifleri değerlendirmek üzere toplandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, TFF'nin Levent'te bulunan binasında bir araya gelerek çalışmalarına devam etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre toplantıda, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Dursun Özbek ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF yöneticileri yer aldı.

Görüşmede, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için verilen teklifler komisyon tarafından incelendi.

Bu kapsamda Yayın İhale Komisyonu, yayın ihalesine teklif veren Saran Medya temsilcilerini toplantıya davet ederek ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan scout transferi! Mertens'in yerine genç yıldız...
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
"Gerekeni yapacağız ve kazanacağız!"
G.Saray'dan scout transferi! Buruk hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirisi!
Beşiktaş'ta Santos ile ilgili flaş gerçek!
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MİLYONLARCA ÇALIŞAN BU HABERİ BEKLİYOR | Mesai saatleri kısalacak mı? Haftalık çalışma saatleri
PİŞİ PİZZA TARİFİ | Pişi pizza nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onur Demirci Avrupa ikincisi oldu Onur Demirci Avrupa ikincisi oldu 20:16
Aboubakar uzun süre sonra kadroda! Aboubakar uzun süre sonra kadroda! 19:31
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Tolga Esenci dönemi! Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Tolga Esenci dönemi! 19:26
"Gerekeni yapacağız ve kazanacağız!" "Gerekeni yapacağız ve kazanacağız!" 19:23
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 19:22
Erzurumspor FK 2024'te kalesini gole kapatan tek takım! Erzurumspor FK 2024'te kalesini gole kapatan tek takım! 18:55
Daha Eski
Beşiktaş - Konyaspor | CANLI Beşiktaş - Konyaspor | CANLI 17:59
Beşiktaş - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:54
R. Başakşehir - Kayserispor | CANLI R. Başakşehir - Kayserispor | CANLI 17:50
VakıfBank'ın rakibi A. Carraro Imoco! VakıfBank'ın rakibi A. Carraro Imoco! 17:15
Bonservis bedelleri açıklandı! İşte o liste Bonservis bedelleri açıklandı! İşte o liste 17:15
İtalyanlar duyurdu! 3 talip birden İtalyanlar duyurdu! 3 talip birden 17:01