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Konyaspor Anderson Niangbo'yu transfer etti!

Konyaspor, Fildişili orta saha oyuncusu Anderson Niangbo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 21:23
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Konyaspor Anderson Niangbo'yu transfer etti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Fildişili orta saha oyuncusu Anderson Niangbo ile sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Asbaşkanlardan Mehmet Ali Görgülü hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Anderson Niangbo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" notu yer aldı.

24 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu, kariyerinde RB Salzburg, KAA Gent, Sturm Graz, Aktobe takımlarında forma giydi. Niangbo, yeşil-beyazlı ekipte 7 numaralı formayı giyecek.

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