Yukatel Adana Demirspor 0 - 1 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'ndaki müsabakadan galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Hatayspor oldu.
Konuk takıma galibiyeti getiren golü 44. dakika kendi kalesine Luis Nani attı.
Adana Demirspor'da Semih Güler, 90+6. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla 10 maç galip gelerek 3 puanın sahibi olan Atakaş Hatayspor, puanını 25'e yükseltti.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Yukatel Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Emre, ceza sahası içerisindeki Yusuf'a pasını gönderdi. Yusuf'un vuruşunda kaleci Erce topu 2 hamlede kontrol etti.
19'uncu dakikada Adana Demirspor'da soldan serbest vuruş kullanan Nani içerite ortaladı. Gravillon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21'inci dakikada Hatayspor'da atak geliştiren Rivas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'in müdahalesiyle kornere çıktı.
24'üncü dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan atak geliştiren Abdurrahim ceza sahasına ortaladı. Stambouli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
44'üncü dakikada Hatayspor'da atak geliştiren Fernandes, çalımlarla ceza sahası içerisine girip pasını Dele- Bashiru'ya gönderdi. Dele-Bashiru'nun vuruşunda meşin yuvarlak Nani'ye çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
Maçın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
74'üncü dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Emre, içeri ortaladı. Emre'nin ortasında Samet'in yaptığı kafa vurşunun ardından meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
76'ncı dakikada Hatayspor'da sağ kanatta topla buluşan Rivas, süratla ceza sahası içerisine girdi. Rivas'ın sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu iki hamlede kontrol etti.
77'nci dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Yusuf, ceza sahası içerisine girip ortaladı. Topla buluşan Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
90+6'ncı dakikada Semih Güler orta alanda ilerlemek isteyen Strandberg'i faulle durdurdu ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.