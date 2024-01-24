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Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:57
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Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

🔴⚫️ Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Furkan, Ogün, Jevtovic, Markovic, Mirza Cihan

🟢⚪️ Konyaspor: Deniz, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Metehan, Guilherme, Soner, Nzonzi, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

GAZİANTEP FK - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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