Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI izle! Hatayspor Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Atakaş Hatayspor evinde Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Emre Kargın düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Oğuzhan, Görkem, Fernandes, Hodzic, Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Fer, Efecan, Oğuz, Sisto, Cordova

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Alanyaspor maçı 23 Ocak Salı günü saat 17:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.