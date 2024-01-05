Haberler Süper Lig Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu: Bu oyunu önde oynamayı seviyoruz. Bunu da iyi yapıyoruz

Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu: Bu oyunu önde oynamayı seviyoruz. Bunu da iyi yapıyoruz

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Konuk takımda teknik direktör Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 00:39
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Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu: Bu oyunu önde oynamayı seviyoruz. Bunu da iyi yapıyoruz

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Konuk takımda teknik direktör Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya çok ciddi hazırlandıklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bizim maçın çok farklı senaryoları var. Takım olarak çok ciddi hazırlandık. Beşiktaş'taki eksikleri biliyorduk. Ne oynayacaklarını biliyorduk. Bizim de 6 sakat oyuncumuz vardı. Bir de milli takıma giden oyuncumuz var. Eksiklerimiz vardı. Omeruo'nun yokluğunun bizi zor durumda bırakacağını biliyorduk. Oyun temposunu yukarıya taşıdık. Geri kalan iki haftanın en çok koşan, en çok ikili mücadele kazanan takımıydık. Daha önce de yapmıştık. Bu oyunu, önde oynamayı seviyoruz. Bunu da iyi yapıyoruz. İlk yarı 16 gol atan takım bizimle beraber sezon boyunca 53 gol atmıştı. Aynısını bu sezon da yapmak istiyoruz. Önde yaptığımız baskıdan başlayarak hızlı hücumları planlamıştık. 60-70'leri bulabilirsek oyunun bize döneceğini biliyorduk. Beşiktaş'ta eksikler çok konuşuluyor ama Cenk girdi. Kulübede Tayfur, Ghezzal, Rebic vardı" ifadelerini kullandı.

"BANA OYUNCU YETİŞTİRMEK KEYİF VERİYOR"

Maçta oyuncu değişikliği yapmadıklarını anımsatan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Kenardaki oyuncuların hepsi akademiden yetişen çocuklar. Genç oyunculara güveniyoruz. Orada hocalık yapmamın etkisi vardı. Ağabey gibi oynadılar. Karşılarında Muleka gibi bir oyuncu vardı. Daha sonra Cenk. 17 yaşındaki çocukların tamamen oyuna konsantre olarak geriye düşmeye rağmen oyuna dönmeleri çok önemli. Yasin milli takıma gidecek, diğerlerini de kazandırmak istiyoruz. Bana oyuncu yetiştirmek, kazandırmak keyif veriyor. Tabii ki eksikler var. Vizyon ve geliştirmemiz gereken çok şey var. Kendimizi geliştirerek ileriye doğru gitmek istiyoruz."

"AYTAÇ KARA LİGİN EN İYİ ORTA SAHASI"

Aytaç Kara'nın performansına yönelik bir soruya ise Uğurlu, "Vincenzo Montella ikili iletişimleri çok doğru bir hoca. Aytaç'ı değerlendireceğini düşünüyorum. Aytaç özelinde baktığımızda ligin en iyi orta sahası. Türkiye ligindeki box to box'ı en iyi oynayan Türk oyuncudur. Kendi hedefine ulaşacağına eminim. Bu performansı göz ardı edilmeyecektir" yanıtını verdi.

"NUNO DA COSTA AYAK PARMAĞI KIRIK OYNADI"

Karşılaşmada hat-trick yapan Nuno da Costa ile ilgili ise Sami Uğurlu, "Ayak parmağı kırık oynadı. Anestezi ile sahaya çıkardık. Savaştı, onun bu özelliği takdir edilmeli. Oyuncunun ilerleyen dönemde daha iyi olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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