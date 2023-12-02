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Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Yukatel Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 19:00
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Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor.

3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Yukatel Adana Demirspor ile deplasmandaki ilk 3 puanını almak isteyen Yılport Samsunspor Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Yukatel Adana Demirspor: Shahruddin, Svensson, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Badou, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang.

Yılport Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Tırpan, Holse, Taylan, Emre, Ntcham, Muhammed, Marius.

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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