Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor.
3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Yukatel Adana Demirspor ile deplasmandaki ilk 3 puanını almak isteyen Yılport Samsunspor Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Yukatel Adana Demirspor:
Yukatel Adana Demirspor:Shahruddin, Svensson, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Badou, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang.
Yılport Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Tırpan, Holse, Taylan, Emre, Ntcham, Muhammed, Marius.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.