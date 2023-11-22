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Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk yarının kalanında aynı mesafeyi katedecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk yarının sonuna kadar denk fikstürde olması dikkati çekiyor. Ocak ayının ilk haftasına kadar oynanacak maçlarda Galatasaray ve Fenerbahçe benzer mesafeyi katedecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:33
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Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk yarının kalanında aynı mesafeyi katedecek

Süper Lig'de 12 hafta sonunda aynı galibiyet sayısı ve aynı puanla zirve yarışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk yarının sonuna kadar oynayacakları karşılaşmalarda yalnızca 1 kez İstanbul dışına çıkacak.

Üst üste 2 iç saha mücadelesinde Fatih Karagümrük ve Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, ligin 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Derbi müsabakasının ardından evinde Konyaspor'la oynayacak sarı-lacivertliler, ardından Kayseri deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına gidiş ve dönüş için toplamda 1240 kilometre yol katedecek.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanının ardından ligin ilk yarısının son maçında taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek.

GALATASARAY'IN TEK DEPLASMANI SİVAS

Fenerbahçe gibi Galatasaray da ligin ilk yarısının kalanında yalnızca bir kez İstanbul dışına çıkacak.

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, 14. haftada Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. 15. haftada iç sahada oynanacak Adana Demirspor mücadelesinin ardından ligde Sivasspor deplasmanına gidecek sarı-kırmızılı takım, bu seyahatte gidiş ve geliş için toplam 1400 kilometre yol yapacak.

Sivas deplasmanının ardından ligde evinde Fatih Karagümrük'le oynayacak Galatasaray, ilk yarının son maçında ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

AVRUPA'DA AYNI DEPLASMANA GİDECEKLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, gruplardaki son deplasman maçları için Danimarka'ya gidecek.

Fenerbahçe, gruptaki son deplasman maçında 30 Kasım Perşembe günü Nordsjaelland ile karşılaşacak. Uçakla Kopenhag'a gidecek sarı-lacivertli takım, maç için Kopenhag'a 25 kilometre uzaklıktaki Farum kentine hareket edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, gruptaki son maçında 12 Aralık'ta Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe'den 12 gün sonra aynı ülkede maça çıkacak sarı-kırmızılılar, Avrupa mücadelesinde sarı-lacivertli rakibine göre 50 kilometre daha az yol yapacak.

Galatasaray, Kopenhag maçına gidiş ve dönüş için toplamda 4 bin 4 kilometre yol gidecek. Fenerbahçe ise rakibine oranla 50 kilometre daha fazla mesafe yapacak.

YILIN SON MAÇI SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANACAK

Şampiyonluk yarışındaki iki ekip Fenerbahçe ve Galatasaray, ligde 24 Aralık'ta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Her iki takım bu maçtan 5 gün sonra TFF Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşacak. İstanbul ile Riyad arası uçakla 2 bin 467 kilometre. Her iki takım bu maç için toplamda gidiş ve dönüş için 4 bin 934 kilometre yol yapacak.

İlk yarıda İstanbul dışındaki tek lig maçını Sivas'ta oynayacak Galatasaray, ilk yarının sonuna kadar toplamda 10 bin 338 kilometre yapacak.

Galatasaray gibi ilk yarıda İstanbul dışındaki tek lig maçında Kayseri'ye gidecek Fenerbahçe ise, yılbaşına kadar toplam 10 bin 228 kilometre yol gidecek.

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