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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Erteleme maçlarında Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini mağlup ederken, Beşiktaş ise sahadan puansız ayrıldı. 6. hafta ve erteleme maçlarının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 13:10
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 6. hafta ve 3. hafta erteleme maçlarıyla devam etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Lider Fenerbahçe, 6. haftada Alanyaspor'u tek golle geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Sarı-lacivertliler, erteleme maçında ise Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Ligde 2. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Sarı-kırmızılılar, erteleme maçında ise İstanbulspor'u tek golle geçerek zirve takibine devam etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Beşiktaş ise 6. haftada evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-1'le geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Siyah-beyazlılar, erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Trabzonspor, 6. haftada Hatayspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

6. hafta ve erteleme maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

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