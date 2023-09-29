Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 6. hafta ve 3. hafta erteleme maçlarıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 6. hafta ve 3. hafta erteleme maçlarıyla devam etti.
Lider Fenerbahçe, 6. haftada Alanyaspor'u tek golle geçti.
Sarı-lacivertliler, erteleme maçında ise Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.
Ligde 2. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, erteleme maçında ise İstanbulspor'u tek golle geçerek zirve takibine devam etti.
Beşiktaş ise 6. haftada evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-1'le geçti.
Siyah-beyazlılar, erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, 6. haftada Hatayspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti.
6. hafta ve erteleme maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.
Fenerbahçe'nin oranı 2.40'tan 2.05'e düştü.
Galatasaray'ın 2.50 olan oranı, 2.25'e indi.
Beşiktaş'ın oranı ise 4.75'ten 8.00'e yükseldi.
Trabzonspor'un oranında bir değişiklik olmadı. Bordo-mavililerin oranı 20.00 olarak kaldı.