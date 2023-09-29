Samsunspor - Gaziantep FK maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Burak Pakkan düdük çalıyor.

Alt sıralarda yer alan iki ekip de zorlu müsabakan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER Samsunspor: Okan Kocuk, Soner, van Drongelen, Satka, Schindler, Bennasser, Flavien Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Dimata

Gaziantep FK: Florin Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan, Jevtovic, Max Gradel, Mustafa, Morais, Maxim, N'Koulou, Dragus

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Samsunspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.