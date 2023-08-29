Haberler Süper Lig Süper Lig'in 4. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı!

Süper Lig'in 4. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 18:57 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 19:15
Süper Lig'in 4. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

DİĞER
Son dakika haberi: Ve Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Roma'nın göz bebeği Aslan oluyor...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı! Amaç yerel seçimlerde büyük bir pay koparmak!
Midtsjö'nün yeni takımı belli oldu! Bonservis bedeli...
Altay imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor
TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nin sahipleri belli oldu!
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor G.Saray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor 19:10
TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nin sahipleri belli oldu! TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nin sahipleri belli oldu! 19:07
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı! 18:57
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 2 yıldız... Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 2 yıldız... 18:54
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'da Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'da 18:43
Barcelona Kırgızistan'da futbol akademisi kurdu Barcelona Kırgızistan'da futbol akademisi kurdu 18:22
Daha Eski
3 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi! 3 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi! 18:20
Midtsjö'nün yeni takımı belli oldu! Bonservis bedeli... Midtsjö'nün yeni takımı belli oldu! Bonservis bedeli... 17:58
Altay imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular Altay imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular 17:44
Everton'a Portekizli golcü Everton'a Portekizli golcü 16:41
Chelsea'den F.Bahçe'ye şaşırtan transfer! Chelsea'den F.Bahçe'ye şaşırtan transfer! 16:30
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri 16:28