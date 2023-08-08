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Gaziantep FK Salem M'Bakata'yı transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Salem M'Bakata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 19:46
Gaziantep FK Salem M'Bakata'yı transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Salem M'Bakata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan'ın Aris kulübünde forma giyen sağ bek oyuncusu Salem M'Bakata ile üç yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Nisan 1998 tarihinde Kongo'da dünyaya gelen M'Bakata, futbola Fransa'nın Sochaux takımında başladı. Sağ bek mevkisinde forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, güçlü fiziği ve hücum gücüyle adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde şu ana kadar 108 kez resmi maça çıkan 1.77 metre boyundaki sağ bek, 2 gol atıp 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Salem M'Bakata'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

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