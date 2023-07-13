İhattaren atağı

Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de farkını gösterdi. Y.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, A Spor'da ses getirecek bir yıldız adayıyla 3 kez görüştüğünü, biraz problemli biri olduğundan bahsetmişti. Fotomaç, Yıldırım'ın transferiyle bizzat ilgilendiği o yıldızı buldu. O ismin; Hollanda futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri gösterilen Mohamed Ihattaren olduğu ortaya çıktı.

BABASININ VEFATIYLA YIKILDI

PSV Eindhoven alt yapısından A Takım'a yükselen Ihattaren, Hollanda futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyordu. Babasının ölümünden sonra toparlanamadı. 1.9 milyon euro'ya Juventus'a satıldı. İtalya'da da beklentilerin altında kalıp Sampdoria'ya oradan da Ajax'a kiralandı. Sözleşmesi 2025'te sona erecek 21 yaşındaki yıldız, 10 numaranın yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.