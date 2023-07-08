Yeni sezonun topu Orbita

TFF, profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı. TFF'nin internet sitesindeki bilgiye göre; Puma'nın Türkiye'deki profesyonel liglerin top sponsoru olmasının ardından yeni Puma Orbita topu, taraftarların beğenisine sunuldu.
TFF,profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı. TFF'nin internet sitesindeki bilgiye göre; Puma'nın Türkiye'deki profesyonel liglerin top sponsoru olmasının ardından yeni Puma Orbita topu, taraftarların beğenisine sunuldu. Türkiye liglerine özgü özel desene sahip topta, geometrik desenler ve geleneksel Türk çini sanatındaki motifler yer alıyor.