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Yeni sezonun topu Orbita

TFF, profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı. TFF'nin internet sitesindeki bilgiye göre; Puma'nın Türkiye'deki profesyonel liglerin top sponsoru olmasının ardından yeni Puma Orbita topu, taraftarların beğenisine sunuldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Yeni sezonun topu Orbita
TFF, profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı. TFF'nin internet sitesindeki bilgiye göre; Puma'nın Türkiye'deki profesyonel liglerin top sponsoru olmasının ardından yeni Puma Orbita topu, taraftarların beğenisine sunuldu. Türkiye liglerine özgü özel desene sahip topta, geometrik desenler ve geleneksel Türk çini sanatındaki motifler yer alıyor.
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