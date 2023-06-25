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Samsunspor'dan Taylan Antalyalı ve Kingsley Schindler'e kanca!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor transferde kolları sıvadı. Karadeniz ekibi Köln’den Kingsley Schindler ve Galatasaray’dan Taylan Antalyalı'yı gündemine aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 14:53
Samsunspor'dan Taylan Antalyalı ve Kingsley Schindler'e kanca!

Samsunspor'un transfer gündemindeki isimler Köln'den Kingsley Schindler ve Galatasaray'dan Taylan Antalyalı. Mbaye Diagne iddiaları ise bizzat Başkan Yıldırım tarafından yalanlandı.

BAYRAM ÖNCESİ AÇIKLANACAK MI?

Yılport Samsunspor transfer çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Daha önce Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ve Lech Poznan'dan stoper Lubomir Satka'yı transfer eden kırmızı-beyazlılar, Kurban Bayramı öncesi bir transfer daha açıklamaya hazırlanıyor. Transfer için ismi en çok dile getirilen isim Köln'den 29 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Kingsley Schindler.

YILDIRIM'IN KASTETTİĞİ TRANSFER SCHINDLER Mİ?

TFF'nin Ankara'daki kongresine katılan ve medya mensuplarıyla yaptığı görüşmelerde önümüzdeki hafta bir futbolcu transfer edeceklerini açıklayan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın adını vermediği ama transferi için kastettiği oyuncunun Köln ile son iki sezonda 16'sı ilk 11'de olmak üzere 55 lig maçına çıkan, 2 gol atıp 3 asist yapan Schindler olduğu iddia edildi.

TAYLAN ANTALYALI İÇİN İLK TEMAS KURULDU

Samsun ekibi için ismi gündeme gelen bir diğer isim Taylan Antalyalı. Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık statüsünde forma giyen Taylan için Galatasaray ile temas kuruldu. Yönetim Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı için Galatasaray kulübüne teklifte bulundu. İsmi gündeme gelen Karagümrük'ten Mbaye Diagne içinde Başkan Yıldırım açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Lütfen yalan haber yapmayın. Samsunspor'un hiç ilgisinin olmadığı bir oyuncu. Allah yardımcısı olsun" dedi.

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