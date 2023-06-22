Başakşehir Lucas Biglia ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak takımdan 37 yaşındaki Arjantinli ön libero ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Turuncu-laciverli formamızla 2022-23 sezonunda başarıyla oynayan futbolcumuz Lucas Biglia'nın sözleşmesi sona ermiştir.

Arjantinli oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Ayrıca futbolcu için kulübün sosyal medyasından teşekkür mesajı yayımlandı.