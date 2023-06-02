Stanojevic’ten kalacak listesi

Raporunu yönetime sunan teknik direktör Stanojevic'in yeni sezonda takımın iskeletini kuracağı isimleri belirlediği bildirildi. Sırp çalıştırıcının, kaleci Sehic, Ahmet Oğuz, Calvo, Guilherme, Soner, Pozuelo, Moreno ve Diouf'un kalmasını istediği belirtildi.
Raporunu yönetime sunan teknik direktör Stanojevic'in yeni sezonda takımın iskeletini kuracağı isimleri belirlediği bildirildi. Sırp çalıştırıcının, kaleci Sehic, Ahmet Oğuz, Calvo, Guilherme, Soner, Pozuelo, Moreno ve Diouf'un kalmasını istediği belirtildi.