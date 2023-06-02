Herkes işini yapsın

Sivasspor'da Rıza Çalımbay, yönetici Erdal Sarılar'a yanıt verdi. Çalımbay, Sarılar'ın, "Sezon başında kupayı almışız, ilk hocanın demeci transferimiz gelmedi. Böyle kamuoyu oluşturarak bu stadyumda ilk defa "Yönetim istifa" sesi duyduk" sözleri için, "Herkes kendi görevini yapsın. Erdal Bey'in söylediklerine katılmıyorum. Erdal Bey'le konuşmadım. Benim konuşacağım yer sahadır, takımımla ilgilidir" dedi.
Sivasspor'da Rıza Çalımbay, yönetici Erdal Sarılar'a yanıt verdi. Çalımbay, Sarılar'ın, "Sezon başında kupayı almışız, ilk hocanın demeci transferimiz gelmedi. Böyle kamuoyu oluşturarak bu stadyumda ilk defa "Yönetim istifa" sesi duyduk" sözleri için, "Herkes kendi görevini yapsın. Erdal Bey'in söylediklerine katılmıyorum. Erdal Bey'le konuşmadım. Benim konuşacağım yer sahadır, takımımla ilgilidir" dedi.