Tunus-Uganda maçı hakkında: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tunus-Uganda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika futbolunun köklü temsilcilerinden Tunus, AFCON 2025 grup aşamasının açılışında, son yıllarda sergilediği dirençli futbolla dikkat çeken Uganda ile kritik bir randevuya çıkıyor. Taktiksel disiplini ve turnuva tecrübesiyle lakabının hakkını vermek isteyen Tunus, gruptaki favori statüsünü ilk maçtan perçinlemeyi hedeflerken Uganda ise, fiziksel güce dayalı oyun karakterini sahaya yansıtarak turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmak istiyor. Kıtanın iki farklı ekolünü Fas topraklarında bir araya getiren bu mücadele, sadece ilk hafta puanları için değil, grubun ilerleyen haftalarındaki hiyerarşiyi belirlemek adına da hayati bir önem taşıyor. Peki Tunus-Uganda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TUNUS-UGANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tunus-Uganda maçı, Stade Olympique de Rabat'ta, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Hakem Patrice Mebiame'nin yöneteceği karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

Tunus-Uganda MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk haftasında oynanacak Tunus-Uganda maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tunus-Uganda MUHTEMEL 11'LER

Tunus: Dahmen; Meriah, Bronn, Valery, Talbi, Abdi; Sassi, Gharbi, Ouanes; Saad, Mastouri

Uganda: Onyango; Sibbick, Mukundane, Obita, Herbert; Semakula, Aucho; Lorenzen, Ikpeazu, Okello; Mukwala