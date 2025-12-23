CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Tunus-Uganda maçı hakkında: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tunus-Uganda maçı hakkında: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fas’ta düzenlenen AFCON 2025’te heyecan tüm hızıyla sürerken futbolseverler, teknik beceri ile fiziksel direncin çarpışacağı Tunus-Uganda mücadelesine odaklanıyor. Geçmişte bu kupayı müzesine götüren ve her turnuvanın doğal favorileri arasında gösterilen Tunus, grup aşamasına kayıpsız başlayarak şampiyonluk yolunda güven tazelemek istiyor. Öte yandan, kıta futbolunda büyük bir sürpriz peşinde koşan Uganda ise disiplinli oyun karakterini sahaya yansıtıp favori rakibinden puan kopararak turnuvaya damga vurmanın hesaplarını yapıyor. İşte Tunus-Uganda maçının canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 13:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tunus-Uganda maçı hakkında: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tunus-Uganda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika futbolunun köklü temsilcilerinden Tunus, AFCON 2025 grup aşamasının açılışında, son yıllarda sergilediği dirençli futbolla dikkat çeken Uganda ile kritik bir randevuya çıkıyor. Taktiksel disiplini ve turnuva tecrübesiyle lakabının hakkını vermek isteyen Tunus, gruptaki favori statüsünü ilk maçtan perçinlemeyi hedeflerken Uganda ise, fiziksel güce dayalı oyun karakterini sahaya yansıtarak turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmak istiyor. Kıtanın iki farklı ekolünü Fas topraklarında bir araya getiren bu mücadele, sadece ilk hafta puanları için değil, grubun ilerleyen haftalarındaki hiyerarşiyi belirlemek adına da hayati bir önem taşıyor. Peki Tunus-Uganda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TUNUS-UGANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tunus-Uganda maçı, Stade Olympique de Rabat'ta, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Hakem Patrice Mebiame'nin yöneteceği karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

Tunus-Uganda MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk haftasında oynanacak Tunus-Uganda maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tunus-Uganda MUHTEMEL 11'LER

Tunus: Dahmen; Meriah, Bronn, Valery, Talbi, Abdi; Sassi, Gharbi, Ouanes; Saad, Mastouri

Uganda: Onyango; Sibbick, Mukundane, Obita, Herbert; Semakula, Aucho; Lorenzen, Ikpeazu, Okello; Mukwala

ASpor CANLI YAYIN

Dünya devi Skriniar'ı istiyor!
Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! Transferi...
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! 13:14
Kupadaki derbinin VAR'ı açıklandı! Kupadaki derbinin VAR'ı açıklandı! 12:16
Kadınlar Basketbol Ligi 12. hafta başlıyor! Kadınlar Basketbol Ligi 12. hafta başlıyor! 12:08
Arsenal-Crystal Palace maçı canlı yayın detayları! Arsenal-Crystal Palace maçı canlı yayın detayları! 11:58
TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! 11:50
Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor 11:45
Daha Eski
Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! 11:35
Göztepe savunmada zirvede! Göztepe savunmada zirvede! 11:19
Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 11:14
Galatasaray ligin ilk yarısında lider! Galatasaray ligin ilk yarısında lider! 11:04
Knueppel NBA tarihine geçti! İşte gecenin sonuçları Knueppel NBA tarihine geçti! İşte gecenin sonuçları 11:02
F.Bahçe İrfan Can için kararını verdi F.Bahçe İrfan Can için kararını verdi 10:56