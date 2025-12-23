Nijerya-Tanzanya maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya-Tanzanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika futbolunun en prestijli turnuvası olan AFCON heyecanı, C Grubu'nun ilk haftasında Nijerya ve Tanzanya kapışmasıyla zirve yapıyor. Son turnuvanın finalisti Nijerya, kadrosundaki hücum zenginliği ve şampiyonluk favorisi unvanıyla turnuvaya gövde gösterisi yaparak başlamayı hedeflerken Tanzanya, son yıllarda yükselişe geçen yerel lig başarısını milli takım düzeyine taşıyıp grubun ağır favorisinden puan çalmanın hesaplarını yapıyor. Fas'ın Fez kentinde oynanacak bu tarihi buluşmayı canlı olarak izlemek isteyenler için 'Nijerya-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtı haberimizde...

NİJERYA-TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nijerya-Tanzanya maçı, Complexe Sportif de Fes'te, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Moritanyalı hakem Dahane Beida'nın yöneteceği karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da start alacak.

NİJERYA-TANZANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk haftasında oynanacak Nijerya-Tanzanya maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NİJERYA-TANZANYA MUHTEMEL 11'LER

Nijerya: Nwabali; Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel; Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman; Osimhen, AdamsTanzanya: Suleiman; Kaponbe, Mwamnyeto, D. Job, M. Husseini; N Miroshi, F Salum; Msuva, M'Mombwa, Allarakhia; Samatta