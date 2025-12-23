CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Nijerya-Tanzanya maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya-Tanzanya maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda perde, C Grubu’ndaki dev randevuyla açılıyor: Kıtanın süper gücü Nijerya, turnuvanın sürpriz adayı Tanzanya ile karşı karşıya geliyor. Victor Osimhen ve Ademola Lookman gibi dünya yıldızlarıylayola çıkan ev sahibi, Fes Stadyumu'nda dev rakibini durdurmaya çalışacak. Turnuvanın grup dengelerini belirleyecek ilk büyük sınav olan maçın detayları merak ediliyor. İşte Nijerya-Tanzanya maçı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 13:29 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 13:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nijerya-Tanzanya maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya-Tanzanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika futbolunun en prestijli turnuvası olan AFCON heyecanı, C Grubu'nun ilk haftasında Nijerya ve Tanzanya kapışmasıyla zirve yapıyor. Son turnuvanın finalisti Nijerya, kadrosundaki hücum zenginliği ve şampiyonluk favorisi unvanıyla turnuvaya gövde gösterisi yaparak başlamayı hedeflerken Tanzanya, son yıllarda yükselişe geçen yerel lig başarısını milli takım düzeyine taşıyıp grubun ağır favorisinden puan çalmanın hesaplarını yapıyor. Fas'ın Fez kentinde oynanacak bu tarihi buluşmayı canlı olarak izlemek isteyenler için 'Nijerya-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtı haberimizde...

NİJERYA-TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nijerya-Tanzanya maçı, Complexe Sportif de Fes'te, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Moritanyalı hakem Dahane Beida'nın yöneteceği karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da start alacak.

NİJERYA-TANZANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk haftasında oynanacak Nijerya-Tanzanya maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NİJERYA-TANZANYA MUHTEMEL 11'LER

Nijerya: Nwabali; Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel; Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman; Osimhen, AdamsTanzanya: Suleiman; Kaponbe, Mwamnyeto, D. Job, M. Husseini; N Miroshi, F Salum; Msuva, M'Mombwa, Allarakhia; Samatta

ASpor CANLI YAYIN

Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor
Dünya devi Skriniar'ı istiyor!
DİĞER
Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! Transferi...
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! 13:14
Kupadaki derbinin VAR'ı açıklandı! Kupadaki derbinin VAR'ı açıklandı! 12:16
Kadınlar Basketbol Ligi 12. hafta başlıyor! Kadınlar Basketbol Ligi 12. hafta başlıyor! 12:08
Arsenal-Crystal Palace maçı canlı yayın detayları! Arsenal-Crystal Palace maçı canlı yayın detayları! 11:58
TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! 11:50
Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor 11:45
Daha Eski
Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! 11:35
Göztepe savunmada zirvede! Göztepe savunmada zirvede! 11:19
Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 11:14
Galatasaray ligin ilk yarısında lider! Galatasaray ligin ilk yarısında lider! 11:04
Knueppel NBA tarihine geçti! İşte gecenin sonuçları Knueppel NBA tarihine geçti! İşte gecenin sonuçları 11:02
F.Bahçe İrfan Can için kararını verdi F.Bahçe İrfan Can için kararını verdi 10:56