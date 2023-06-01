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Çifte bomba!

Süper Lig’in yeni ekibi Kırmızı Şimşekler, İngiltere Championship’te kontratı biten Fin forvet Pukki ve Bursaspor’dan tanıdığımız Yunan devi Olympiakos’ta oynayan Kongolu Bakambu’nun peşinde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Çifte bomba!

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak için düğmeye basan kırmızı-şimşekler, iki yıldız isme transfer teklifi yaptı. Karadeniz ekibi, Yunanistan'da Olympiakos'tan Bakambu ve İngiltere Championship'te yer alan Norwich'ten Pukki'ye resmi teklif yaptı. İki futbolcunun da kontratları bitiyor. Bu sezon Norwich'te 43 maçta forma giyen 33 yaşındaki Fin santrfor, 10 gol, 8 asist katkısı yaptı.

7.5 MİLYONA GİTTİ

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da foram giyen ve 39 maçta 21 gol, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekip 7.5 milyon Euro'ya La Liga'nın güçlü temsilcisi Villarreal'e giden 31 yaşındaki Kongolu Bakambu; bu sezon Yunan takımı Olympiakos'ta 30'u ilk 11 olmak üzere, 37 karşılamada şans buldu ve 18 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet, 3 kez de asist yaptı.

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