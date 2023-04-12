TFF'den yabancı sınırında flaş hamle! Premier Lig modeli geliyor

TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında kritik gün yaşanacak. Bu toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.
Kulüplerin özkaynaklarına dönmelerini hedefleyen "B Takım" projesine önümüzdeki yıl için izin verileceği açıklanmıştı. B Takım gündemi ile alakalı toplantıya teknik direktörler de çağrıldı. Formatla ilgili son ayrıntıların bu görüşmede nihai sonuca bağlanması bekleniyor.
Premier Lig modeli
Akşam'ın haberine göre, Önümüzdeki yıl yabancı konusunda Premier Lig modeli esas alınacak. İngiltere'de sınırsız yabancı hakkı bulunan kulüpler, buna karşın çalışma izni almak zorunda. Çalışma izninin çıkabilmesi için, oyuncunun ülkesinin milli takımının son 2 yıldaki maçlarının %75'inde forma giymiş olması gerek.