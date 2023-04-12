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TFF'den yabancı sınırında flaş hamle! Premier Lig modeli geliyor

Bugün TFF ve Kulüpler Birliği buluşacak. Yapılan hakem hatalarının konuşulacağı görüşmede en önemli gündem yeni yabancı kuralanın belirlenmesi olacak. Yabancı kuralında Premier Lig örnek alınacak. B Takımı içinse hocalar da orada bulunacak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 09:56
TFF'den yabancı sınırında flaş hamle! Premier Lig modeli geliyor

TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında kritik gün yaşanacak. Bu toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.

TFF'den yabancı sınırında flaş hamle! Premier Lig modeli geliyor

Kulüplerin özkaynaklarına dönmelerini hedefleyen "B Takım" projesine önümüzdeki yıl için izin verileceği açıklanmıştı. B Takım gündemi ile alakalı toplantıya teknik direktörler de çağrıldı. Formatla ilgili son ayrıntıların bu görüşmede nihai sonuca bağlanması bekleniyor.

TFF'den yabancı sınırında flaş hamle! Premier Lig modeli geliyor

Premier Lig modeli

Akşam'ın haberine göre, Önümüzdeki yıl yabancı konusunda Premier Lig modeli esas alınacak. İngiltere'de sınırsız yabancı hakkı bulunan kulüpler, buna karşın çalışma izni almak zorunda. Çalışma izninin çıkabilmesi için, oyuncunun ülkesinin milli takımının son 2 yıldaki maçlarının %75'inde forma giymiş olması gerek.

TFF'den yabancı sınırında flaş hamle! Premier Lig modeli geliyor

Bunun yanında takımların kadrolarında 21 yaşından büyük en fazla 17 oyuncu olması kabul ediliyor. Türkiye'de uygulanacak sistemin daha esnek olacağı öngörülüyor.

TFF'den yabancı sınırında flaş hamle! Premier Lig modeli geliyor

G.SARAY'IN HEDEFİNDE LALE ORTA VAR!

Yüzde 75'lik milli takım şartının epey aşağıya çekilmesi bekleniyor.

TFF'den yabancı sınırında flaş hamle! Premier Lig modeli geliyor

Diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunacağı toplantıda TFF yetkilileriyle görüşecek olan Galatasaray Başkanı Özbek, hakem hataları ve MHK Başkanı Lale Orta'nın, yayıncı kuruluşa müdahalesi ile sonrasında yaptığı açıklamalara dair duydukları rahatsızlıkları dile getirecek.

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