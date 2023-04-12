TFF'den yabancı sınırında flaş hamle! Premier Lig modeli geliyor

Premier Lig modeli

Akşam'ın haberine göre, Önümüzdeki yıl yabancı konusunda Premier Lig modeli esas alınacak. İngiltere'de sınırsız yabancı hakkı bulunan kulüpler, buna karşın çalışma izni almak zorunda. Çalışma izninin çıkabilmesi için, oyuncunun ülkesinin milli takımının son 2 yıldaki maçlarının %75'inde forma giymiş olması gerek.