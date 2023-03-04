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MKE Ankaragücü'nde Kwateng ve Ariyibi Beşiktaş maçında oynayamayacak!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yabancı oyunculardan Enock Kwateng ve Gboly Ariyibi, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 22:18
MKE Ankaragücü'nde Kwateng ve Ariyibi Beşiktaş maçında oynayamayacak!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yabancı oyunculardan Enock Kwateng ve Gboly Ariyibi, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada yer almayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Kwateng'in sağ arka adalesinde kanama ve kasta yırtık tespit edildiği belirtildi. Fransız oyuncunun tedavisinin 4-6 hafta süreceği aktarıldı.

Hücum oyuncusu Ariyibi'nin ise sakatlığından dolayı 1 hafta daha tedavisinin devam edeceği kaydedildi.


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