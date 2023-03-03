Alanyaspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

Kritik mücadelede iki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Alanyaspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Fer, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan



Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Karzev, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 3 Mart Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.