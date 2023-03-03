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Alanyaspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı kaşrıya geliyor. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 19:57 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 20:20
Alanyaspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

Kritik mücadelede iki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Alanyaspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Fer, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Karzev, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 3 Mart Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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