Valmir Veliu İstanbulspor’da

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'den Kosovalı oyuncu Valmir Veliu'yu 3 aylığına kiraladığını açıkladı. 22 yaşındaki Kosovalı milli sol açık, bu sezon boy gösterdiği 18 karşılaşmada 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Veliu yaptığı açıklamada, "Üç Aylığına İstanbulspor'dayım. Gaziantep'te, Hatay'da ve Suriye'de olanlar için çok üzgünüm. Umarım herkes bir an önce mutlu günlere dönebilir" ifadelerini kullandı.
SüperLig'de düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'den Kosovalı oyuncu Valmir Veliu'yu 3 aylığına kiraladığını açıkladı. 22 yaşındaki Kosovalı milli sol açık, bu sezon boy gösterdiği 18 karşılaşmada 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Veliu yaptığı açıklamada, "Üç Aylığına İstanbulspor'dayım. Gaziantep'te, Hatay'da ve Suriye'de olanlar için çok üzgünüm. Umarım herkes bir an önce mutlu günlere dönebilir" ifadelerini kullandı.