İstanbulspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan mücadelede iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

İstanbulspor ile Gaziantep FK arasında oynanan bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Duhan, Melih, Topalli, Emir, Muammer, Ethemi, İbrahim

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Merkel, Jevtovic, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo

İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı olarak yayınlanıyor.