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İstanbulspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 21:00
İstanbulspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan mücadelede iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

İstanbulspor ile Gaziantep FK arasında oynanan bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Duhan, Melih, Topalli, Emir, Muammer, Ethemi, İbrahim

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Merkel, Jevtovic, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo

İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

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