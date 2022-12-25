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Hatay kaçamadı

Dünya Kupası arasına galibiyetle giren Hatayspor il Giresunspor dönüşte kozlarını paylaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Hatay kaçamadı

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin son anları nefes kesti. 72'de oyuna giren Bertuğ, 75'te Hatayspor'u öne geçirdi. Sağ kanattan Soni'nin ortasında savunma arkasına sarkan genç oyuncunun ceza alanı içinde gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0. 87. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Serginho'nun ortasında Bajic'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR incelemesinin ardından Mete Kalkavan, golü geçerli saydı: 1-1. Mücadele bu sonuçla biterken; Giresunspor 16, Hatayspor 15 puana yükseldi.

YERLİ HAALAND!

Hatayspor'un 'Yerli Haaland' lakaplı golcüsü Bertuğ Özgür Yıldırım, Giresun karşısında nefis bir gol attı. 1.86 metrelik forvet, ligdeki gol sayısını 3'e çıkartmayı başardı. 20 yaşındaki forvet, daha önce Sivasspor ve Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşadı.

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