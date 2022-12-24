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2023 FIFA hakemleri listesi belirlendi

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
2023 FIFA hakemleri listesi belirlendi

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. FIFA hakemi olarak Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin; FIFA Futsal Hakemi olarak Hakan Tezcan ilk defa yer aldı.

39 HAKEM GİRDİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Toplam 39 hakemimiz FIFA listesine girdi. 10 hakemimiz ise bu kategorilerde ilk defa yer alıyor. Hakemlerimizin dünya futbol arenasında daha da artan sayılarla yer alması bizleri mutlu ediyor."

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