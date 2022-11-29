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Konyaspor Zeljeznicar 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZ

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Bosna-Hersek ekiplerinden Zeljeznicar ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Konyaspor rakibini 2-1'lik skorla yendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 22:26
Konyaspor Zeljeznicar 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZ

Spor Toto Süper Lig takımlarından arabam.com Konyaspor, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Bosna-Hersek'in köklü takımlarından Zeljeznicar ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. Konyaspor, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Grbavica Stadyumu'nda saat TSİ 20:00'da başlayan karşılaşmaya Konyaspor, İbrahim Sehic, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Uğurcan Yazğılı, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün, Zymer Bytyqi, Robert Muric, Domagoj Pavicic ve Uche Ikpeazu, ilk 11'iyle başladı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Uche Ikpeazu ve 10'uncu dakikada Domagoj Pavicic kaydetti. Zeljeznicar'ın tek golünü ise 21'inci dakikada Haris Hajdarevic attı.

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