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Gözü Katar’da

Adana Demirspor’un Faslı yıldızı Younes Belhanda’ya Marsilya’da oynayan vatandaşı Harit’in sakatlığı sonrasında milli takım yolu açıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Gözü Katar’da

Fransa Ligue 1'de oynanan Monaco-Marsilya maçının 62. dakikasında Marsilya'nın yıldızı Amine Harit sakalandı. Çapraz bağları yırtılan ve hastaneye kaldırılan Faslı yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Harit'in yerine Fas Milli Takımı için Adana Demirsporlu Younes Belhanda'nın yanı sıra Al-Ain forması giyen Soufiane Rahimi ile Ferencvaros'tan Ryan Mmaee de adaylar arasında gösteriliyor. 32 yaşındaki Faslı 10 numara, 58 kez milli takım formasını giyerken, 5 gol kaydetti. G.Saraylı eski yıldız Belhanda, Demirspor'da bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 5 gol, 3 asist katkısı sağlayıp dikkatleri üzerine çekti.

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