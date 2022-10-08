Haberler Süper Lig GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE CANLI | Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - BJK maçı canlı

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE CANLI | Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - BJK maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek olan Giresunspor ile Beşiktaş için geri sayım başladı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle başlayacak olan Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadele öncesinde arama motorlarında Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 13:50
GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE CANLI | Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - BJK maçı canlı
GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ MAÇI İZLE CANLI | Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'un konuğu olacak. Heyecanlı karşılaşma öncesinde arama motorlarında Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte BJK derbisi tüm detayları...

Giresunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor

Onurcan, Alper, Ramon, Perez, Hayrullah, Sainz, Cem, Görkem, Campuzano, Bajic, Kuwas

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku (Umut), Josef, Tayfur (Gedson), Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

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