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Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:31
Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Antalyaspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Antalyaspor ile Konyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Konyaspor maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor

Boffin; Balci, Sari, Kudryashov, Vural; Fredy, Akyol; Ndao, Adriano, Ghacha; Wright

Konyaspor

Sehic; Oguz, Demirbag, Calvo, Guilherme; Michalak, Dikmen, Paz, Hadziahmetovic, Bytyqi; Demir

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